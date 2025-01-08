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Новости > Китайцы узнали о Луне кое-что новое

Китайцы узнали о Луне кое-что новое

Александр Панько
08.01.25 14:14
208
Китайцы узнали о Луне кое-что новое

Эксперты из университета Китайской академии наук узнали о Луне нечто новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что были выявлены доказательства существования слабого магнитного поля на Луне примерно вдвое дольше, чем принято было считать.

Поясняется, что сейчас спутник Земли лишен магнитного поля, но вот в прошлом оно присутствовало за счет термомеханической конвекции глубоко в недрах небесного тела.

Ранее анализы тамошних пород говорили, что Луна обладала магнитным полем около четырех миллиардов лет назад.

Сейчас же ученые оценили образцы реголита (лунного грунта), доставленные на нашу планету китайским зондом «Чанъэ-5» в 2020-м году.

Говорится, что тестирование проб показало, что приблизительно два миллиарда лет назад, то есть в средние годы ее существования, у Луны было магнитное поле величиной от 2 000 до 4 000 нанотесла (нТл).

Добавляется, что на Земле общая напряженность магнитного поля варьируется от 22 до 67 тысяч нТл.

Предполагается, что под поверхностью Луны расплавленный материал существовал гораздо дольше, чем считалось ранее.

Китайцы не исключают, что лунный вулканизм сохранялся более длительное время, а в затененных регионах спутника могло быть больше замерзшей воды.

Резюмируется, что магнитное поле способно защитить воду на поверхности от солнечного ветра, предотвращая ее превращение в другие вещества.

Ранее ученые уточнили возраст Луны.

Тэги: ученые, мир, космос, наука, Луна

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