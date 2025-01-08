Накануне «Рамштайна» в Киев прибыла делегация США

Перед заседанием Контактной группы по вопросам помощи Украине, которая состоится в Германии, в Киев прибыла американская делегация. Ее возглавил Уинфилд Свонтон, директор по вопросам Украины Совета национальной безопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметили в Минобороны, одной из главных тем встречи стало обсуждение результатов помощи США Украине в течение 2024 года. А также планирование взаимодействия команд министерств обороны в 2025 году.

Были определены приоритетные цели Украины в 2025 году. В частности, укрепление Сил обороны вдоль линии фронта, улучшение боеспособности подразделений, усиление защиты украинского неба, а также развитие оборонно-промышленного комплекса.

«Особое внимание уделили дальнейшей помощи США по конкретным видам вооружения и боеприпасов. Также синхронизировали позиции относительно украинских потребностей и американских возможностей», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, названа дата следующей встречи в формате Рамштайн.