Немцы озвучили новую гипотезу появления жизни на Земле

Эксперты из университета Людвига-Максимилиана в Германии озвучили новую гипотезу появления жизни на Земле. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что версия базируется на процессе химической эволюции, и предполагает, что первые молекулы ДНК и РНК могли самопроизвольно воспроизводиться в условиях первобытной планеты.

Немцы высчитали, что идеальная среда для формирования нуклеиновых кислот могла находиться в пористых структурах скал или других замкнутых пространствах.

Сообщается, что взаимодействие воды и газа в таких нишах создавало динамические изменения концентрации солей, что, как выяснилось, способствует репликации молекул ДНК.

Было установлено, что при определенных условиях содержание ДНК в воде могло утроиться за пять минут и увеличиться в тридцать раз за час.

Говорится, что процесс был возможен благодаря колебаниям концентрации солей, которые способствовали разделению нитей ДНК и их дальнейшему копированию.

Добавляется, что такие результаты подтверждают, что природные условия ранней Земли могли обеспечить механизмы для зарождения первых форм жизни.

Резюмируется, что эта работа предлагает новую перспективу на процесс происхождения жизни и дает основания для дальнейших исследований в этой области.

Ранее ученые узнали об эволюции человека кое-что новое.