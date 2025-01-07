Александр Усик признан лучшим боксером года по версии WBC

Лучшим боксером 2024 года по версии Всемирного боксерского совета (WBC) стал украинец Александр Усик, который в мае и декабре 2024 года победил в бою британца Тайсона Фьюри, получив титул чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе, сообщает WBC.

«Усик успешно защитил свой пояс WBC в тяжелом весе в декабре прошлого года, укрепив свою позицию как доминирующей силы в тяжелом весе», — отметили во Всемирном боксерском совете.

Также подчеркнули, что Усик «постоянно демонстрировал свои исключительные навыки за пределами Украины, демонстрируя свое глобальное влияние на спорт».

«Эти достижения укрепляют наследие Усика как одного из лучших боксеров своего поколения», — подытожили в WBC.

Напомним, Усик подтвердил, что сменит весовую категорию.