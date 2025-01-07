Ким Чен Ын пригрозил миру новой ракетой

В минувший понедельник, 6 января, КНДР провела пуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. За процессом следил лично лидер страны Ким Чен Ын.

Центральное телеграфное агентство сообщает следующее: «Главное управление ракетостроения КНДР успешно произвело испытательный запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты средней и дальней дистанции».

Информируется также, что гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты, запущенной на северо-восток с полигона в окрестностях Пхеньяна, развила скорость в двенадцать раз выше скорости звука, пролетела по намеченной траектории, достигла, как уверяется, первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра, точно попав в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии полторы тысячи километров от места пуска.

Ким Чен Ын, в свою очередь, сказал: «Боеспособность системы нашей новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности не может быть игнорируема никем в мире, она способна нанести сильный военный урон противнику, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО».

По его словам, эта ракета будет предназначена для сдерживания любых противников страны в АТР.

Ранее Пентагон оценил эффективность солдат КНДР.