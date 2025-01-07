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Новости > В Украине определили главное слово 2024 года

В Украине определили главное слово 2024 года

Агата Кловская
07.01.25 14:37
139
В Украине определили главное слово 2024 года

Словарь современного украинского языка и сленга Мыслово выбрал неологизм «бусификация» словом 2024 года. Об этом сообщается на сайте проекта.

Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания в течение года. Термином описывается ситуация, когда представители территориальных центров комплектования забирают мужчин призывного возраста на улицах и отвозят их в военкоматы.

Слово образовано с помощью представленной в виде корня слогообразующей частицы «бус» в значении «минибус» и постфиксов в виде «-ификация», указывающих в своей совокупности на предпринятое действие (ср. лат. facio — делаю), что по значению действия схоже с приобретенным значением действия в словах «русификация», «верификация».

Среди других претендентов на звание слова года, почти все из которых в этом году связаны с полномасштабной войной против Украины, выделены:

— СОЧ (самовольное оставление части);

— Курская операция;

— усталость;

— переговоры;

— МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия);

— популизм;

— Магура;

— лалохезия (использование брани для снятия боли или стресса);

— квадроберы (представители детской субкультуры, копирующие животных).

Напомним, стало известно, как долго еще украинцы готовы терпеть войну.

Тэги: Украина, слово

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