В Украине определили главное слово 2024 года

Словарь современного украинского языка и сленга Мыслово выбрал неологизм «бусификация» словом 2024 года. Об этом сообщается на сайте проекта.
Неологизм, обозначающий принудительную мобилизацию по ускоренной процедуре, находился в центре общественного внимания в течение года. Термином описывается ситуация, когда представители территориальных центров комплектования забирают мужчин призывного возраста на улицах и отвозят их в военкоматы.
Слово образовано с помощью представленной в виде корня слогообразующей частицы «бус» в значении «минибус» и постфиксов в виде «-ификация», указывающих в своей совокупности на предпринятое действие (ср. лат. facio — делаю), что по значению действия схоже с приобретенным значением действия в словах «русификация», «верификация».
Среди других претендентов на звание слова года, почти все из которых в этом году связаны с полномасштабной войной против Украины, выделены:
— СОЧ (самовольное оставление части);
— Курская операция;
— усталость;
— переговоры;
— МСЭК (медико-социальная экспертная комиссия);
— популизм;
— Магура;
— лалохезия (использование брани для снятия боли или стресса);
— квадроберы (представители детской субкультуры, копирующие животных).
Напомним, стало известно, как долго еще украинцы готовы терпеть войну.