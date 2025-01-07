Китайцы создали уникальные атомные часы

Эксперты из Китая создали сверхточные переносные атомные часы. Ожидается, что они будут способны повлиять на характер военных конфликтов в будущем.

Поясняется, что такие часы можно брать в зоны боевых конфликтов.

Указывается: «Высокоточная система хронометража это основа современной войны, позволяющая радарам, которые находятся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители».

Прогнозируется, что изобретение поможет улучшить качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчить передачу огромных объемов данных.

Сообщается, что часы из цезия высотой около полутора метров и размером примерно с холодильник можно привести в зону боевых действий, и даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона (единица с пятнадцатью нулями) секунды.

Резюмируется, что данные часы могут автономно работать на протяжении долгого периода времени без помощи специалистов.

Ранее Маск сделал странное заявление о марсианах.