Названы потери войск России за время Курской операции

За время операции Сил обороны Украины на территории Курской области РФ российская армия потеряла более 38 тысяч военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат — только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч — безвозвратно», — сказал глава государства.

Зеленский отметил, что россияне перебросили в Курскую область свои сильные подразделения. Также там задействованы солдаты из Северной Кореи.

«Важно, что всю эту силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, в частности против Сум, в частности на Харьковщину или Запорожье», — подчеркнул президент.

Напомним, Курск может стать концом для Путина.