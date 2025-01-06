Ученые узнали об эволюции человека кое-что новое

Эксперты из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (США) выяснили об эволюции человека кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые проанализировали то, как гены в различных типах клеток мозга человека эволюционировали по сравнению с клетками мозга шимпанзе.

Было установлено, что основное различие между человеческим мозгом и мозгом других приматов заключается в более высокой продуктивности наших генов.

Сказано: «Уникальность человеческого мозга, его размеры, сложность и способности выделяют нас среди других приматов. Несмотря на то, что люди и шимпанзе разделяют более 95% генома, эволюция человеческого мозга обусловлена не только наличием определенных генов, но и их активностью».

Поясняется, что генная экспрессия представляет собой процесс, во время которого ген включается и начинает производить биологически активные молекулы, чаще всего белки.

Добавляется, что это происходит через синтез иРНК (информационной РНК), которая переносит информацию от ДНК к клеточным структурам, где создаются белки.

Информируется при этом, что уровень экспрессии определяет, насколько активно тот или иной ген участвует в функционировании клетки.

Так, к примеру, различия между стадиями гусеницы и бабочки у монарха вызваны не изменением генома, а изменением активности генов.

Подчеркивается, что, таким образом, изменения в активности генов объясняют уникальность человеческого мозга.

До этого специалисты сумели изучать лишь совокупные образцы тканей мозга, что не позволяло разделить клетки на типы, но современные технологии позволяют анализировать ядра клеток по отдельности, что дает возможность различать клеточные типы и подтипы.

Американцы оценили экспрессию 25 тысяч генов в клетках мозга человека, шимпанзе и макак, и выявили тот факт, что 10% генов демонстрируют различия в экспрессии, причем человеческие клетки чаще показывали ее более высокий уровень.

Говорится, что, если учитывать подтипы клеток, этот показатель возрастает до 12–15%.

Профессор Суйджин И резюмировал: «Отдельные типы клеток имеют свои собственные эволюционные пути, становясь действительно специализированными. Специализация клеток может быть ключом к разгадке тайны нашей интеллектуальной и когнитивной исключительности».

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