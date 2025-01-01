В Киеве подвели синоптические итоги декабря

Центральная геофизическая обсерватория подвела синоптические итоги декабря. Эксперты рассказали, какой была погода в украинской столице в минувшем месяце.

Сообщается, что среднемесячная температура воздуха в городе составила 0 градусов, что сразу на 1,8 градусов выше климатической нормы.

Указывается на то, что холоднее всего было 14 декабря, когда минимальная температура под утро снизилась до 9,8 градусов.

Теплее всего было 19 декабря, когда максимальная температура после полудня достигла 8,0 градусов тепла.

Резюмируется, что осадков на проспекте Науки, 37 выпало 52 мм, или 111% климатической нормы.

Ранее мы писали, что погода будет удивлять украинцев в начале года.