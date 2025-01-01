Погода будет удивлять украинцев в начале года

Синоптики поведали, какая погода будет в Украине в начале нового года. Появился прогноз Гидрометцентра на ближайшие дни.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в четверг, 2 января, небольшой дождь ожидается в западных областях, в остальных регионах нашей страны будет без осадков. На юге ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 5-10, в Крыму до 13 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью 1-3 тепла, днем плюс 7-9.

Также информируется, что в пятницу, 3 января, ночью в западных и северных областях, а днем по всей Украине, кроме юга, пройдут мокрый снег и дождь. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Ночью и днем ​​от 3 мороза до 2 тепла, днем в центральных областях и на Закарпатье до плюс 5, на юге и востоке ночью 1-6 тепла, днем плюс 5-10. В Карпатах умеренный, местами сильный снег, ночью и днем тут 6-11 мороза.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет умеренный, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью и днем около 0.

Ранее стало известно, какая погода ждет украинцев в январе.