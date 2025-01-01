Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 790 800 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 1 января.

Сообщается, что были ликвидированы уже 790 800 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 672 танка, 20 043 боевые бронированные машины, 21 532 артиллерийские системы, 1 256 РСЗО, 1 032 средства ПВО, 369 самолетов, 330 вертолетов, 21 131 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 003 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 32 675 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 672 единицы специальной техники.

Ранее Шольц пообещал поддерживать Украину «как никто другой».