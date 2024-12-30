Крушение самолета AZAL: Казахстан отправит «черные ящики» в Бразилию

Казахстан отправит «черные ящики» самолета AZAL в Бразилию. Данные действия предусмотрены Чикагской конвенцией. Об этом сообщает Министерство транспорта Казахстана.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал эту конвенцию в 1992-м году и является членом Международной организации гражданской авиации.

Минтранспорта заметили, что на основании данного документа, а также с учетом проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России было принято решение о направлении бортовых самописцев в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer.

Известно, что центр (CENIPA) имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

Напомним, Алиев заявил, что Россия хотела «замять» вопрос о причинах аварии пассажирского самолета Azerbaijan Arilines в казахском Актау.