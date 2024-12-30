Киев вот-вот накроет туман – водителей предупреждают об опасности

В КГГА предупреждают о непростых погодных условиях в Киеве. Украинскую столицу в ближайший час накроет туман, который будет удерживаться до конца суток.

Видимость составит 200-500 метров.

Уже объявлен І уровень опасности (желтый).

Власти города говорят, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Водителям дают такие советы:

- включите противотуманные фары или ближний свет фар. Избегайте использования дальнего света, поскольку он может создать сильное отражение от тумана и уменьшить видимость;

- соблюдайте безопасную дистанцию. Увеличьте расстояние до транспортного средства впереди, чтобы в случае резкого торможения избежать аварий;

- уменьшите скорость. Двигайтесь медленнее, чем обычно;

- следите за разметкой на дороге. В тумане ориентируйтесь на дорожные разметки, чтобы оставаться на своей полосе движения;

- избегайте внезапных маневров. Плавно управляйте автомобилем, поскольку резкие движения могут привести к потере контроля или создать опасную ситуацию для других водителей.

Ранее стало известно, какая погода ждет украинцев в январе.