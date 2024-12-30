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Новости > Стало известно, как Трамп планирует депортировать из США миллионы мигрантов

Стало известно, как Трамп планирует депортировать из США миллионы мигрантов

Александр Панько
30.12.24 12:26
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Стало известно, как Трамп планирует депортировать из США миллионы мигрантов

Дональд Трамп планирует массовую депортацию нелегальных мигрантов из США, которая затронет миллионы людей, пишет РБК-Украина.

Тема нелегальной миграции была одной из ключевых во время предвыборной кампании в США. Дональд Трамп критиковал своих оппонентов, сначала Джо Байдена, а затем Камалу Харрис за неспособность остановить потоки нелегальных мигрантов в США. Мол, нелегалы забирают рабочие места у американцев и ухудшают ситуацию с преступностью. С приходом к власти Трамп, похоже, намерен решить проблему нелегальных мигрантов крайне жестко.

Опрос Gallup в июне этого года показал, что 55% американцев хотят сократить уровень иммиграции. Это самый высокий показатель с 2001 года.

Правительство США не публикует данные о количестве мигрантов, которые нелегально въезжают и остаются в стране. Однако Погранично-таможенная служба считает случаи, когда ее агенты встречают мигрантов при попытке нелегального пересечения границы — счет идет на миллионы.

Так, с октября 2023 года по сентябрь 2024 года было зафиксировано более 2,13 миллиона «встреч» с мигрантами на границе США и Мексики. А по оценкам министерства национальной безопасности США, всего в стране нелегально проживают около 11 миллионов человек из-за рубежа.

От наплыва нелегальных мигрантов страдают прежде всего южные штаты, которые граничат с Мексикой — так называемый «Солнечный пояс».

Новый президент США планирует масштабные меры в отношении нелегальных мигрантов уже в день инаугурации, 20 января. Речь идет прежде всего, о «самой масштабной в истории США депортации».

«В свой первый день в Белом доме я подпишу исторический пакет указов, чтобы закрыть нашу границу для нелегальных иммигрантов и остановить вторжение в нашу страну», — заявил Трамп 23 декабря во время выступления на конференции AmericaFest в штате Аризона.

По информации Bloomberg, на первом этапе планируется депортировать один миллион нелегалов. Прежде всего, речь идет о тех, которые совершили преступления или получили окончательное постановление о выдворении из страны, не добившись убежища.

Ответственным за операцию будет Томас Хоумен, бывший руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля. Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social писал, что для большей эффективности операции он планирует объявить чрезвычайное положение и задействовать военных.

Законодательство США в целом запрещает использование вооруженных сил для правоохранительных целей. Но администрация Трампа планирует применить так называемый «Закон о восстании». Он в частности действовал во время Второй мировой войны в ходе задержания итальянских, немецких и японских иммигрантов. Последний раз его использовал Джордж Буш-старший, для подавления беспорядков в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Как именно будет проходить операция не сообщается. В интервью телеканалу CBS Томас Хоумен отметил, что один из способов увеличить количество исполнителей плана массовой депортации — нанять отставных агентов Погранично-таможенной службы. По его словам, также часть работы могли бы выполнить частные подрядчики. Речь идет о транспортировке и обустройстве мест пребывания для задержанных мигрантов.

Политические оппоненты Трампа из Демократической партии уже ведут подготовку, чтобы противодействовать депортации. Так, генеральные прокуроры в ряде штатов, где демократы находятся у власти, готовят судебные иски. В частности, планируется оспаривать попытки Трампа задействовать армию внутри США.

Вместе с тем, 11 губернаторов демократических штатов, опрошенные The New York Times, заявили о некотором компромиссе. Они готовы сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы депортировать нелегалов, которые были осуждены за серьезные преступления. В то же время губернаторы обещают защищать семьи мигрантов и тех, кто бежит от насилия в своих странах, а также предприятия, которые полагаются на рабочую силу мигрантов.

Депортированных мало просто выдворить за пределы США. Их также нужно переместить в страну происхождения или в третью страну. В США больше всего нелегальных мигрантов из Мексики и трех небольших центрально американских стран: Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

По подсчетам Bloomberg, за последние 10 лет Мексика приняла по меньшей мере 1,7 млн человек. Официально в Мексике заявляли, что готовы принимать своих граждан, если их будут депортировать из США.

«В случае депортации мы собираемся принимать мексиканцев, и у нас есть для этого план», — сказала президент Мексики Клаудия Шейнбаум 21 декабря.

Вместе с тем, правительство Мексики предоставит команде Трампа аргументы относительно важности пребывания мексиканцев в США. В частности, планируется рассказать, сколько они платят налогов.

Сальвадор, в котором находится у власти президент-популист Найиб Букеле уже имеет хорошие отношения с командой Трампа, но не проявляет особой активности в отношении мигрантов. Тем не менее источник Reuters близкий к обсуждениям между сальвадорскими официальными лицами и переходной командой Трампа прогнозирует активное сотрудничество обеих стран по этому вопросу.

Существует еще одна проблема. США не могут депортировать на родину тех мигрантов, имеющих гражданство стран, с которыми у США плохие отношения. Это Куба, Венесуэла и Никарагуа.

По информации Bloomberg, Трамп уже обсуждал эту проблему с Мексикой и Сальвадором. Его команда неофициально коммуницирует с властями обеих стран, чтобы те согласились принять еще и часть депортированных нелегалов из третьих стран, но пока без результатов.

Однако открыта для приема граждан других стран Гватемала, сообщает Reuters, со ссылкой на источники в местных властях. Правительство страны готово пойти на этот шаг, стремясь наладить отношения будущей администрацией Трампа.

В любом случае задуманная Трампом операция будет сложной и растянутой во времени, следовательно, значительно отвлекать команду Трампа от других направлений. В частности, это может быть одной из причин, почему новый президент США так стремится как можно быстрее закончить войну России против Украины.

Напомним, Трамп жестко наехал на нелегальных мигрантов.

Тэги: нелегалы, Дональд Трамп

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