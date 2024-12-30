Солнце преподнесет неприятный сюрприз на Новый год

Солнце снова серьезно активничает. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований в США.

Информируется, что в связи с этим уже во вторник, 31 декабря, Землю накроет мощная магнитная буря, уровень которой составит 7 баллов.

Специалисты говорят, что накануне, в воскресенье, 29 декабря, в приближенном к нашей планете районе светила произошла мощная вспышка класса X1.1.

Указывается на то, что данная вспышка стала одной из самых мощных в уходящем году.

Отмечается, что она вызвала нарушение радиосвязи в некоторых частях Земли.

Прогнозируется, что уже завтра корональные выбросы массы достигнут нашей планеты, что может повлечь за собой мощную магнитную бурю уровня G3 (7 баллов), во время которой возможны незначительные проблемы в электросетях, небольшое влияние на космические корабли и спутники, а также перебои со спутниковой и радионавигацией.

Также американцы рассказали, что в среду, 1 января, уровень магнитной бури останется еще на высоком уровне в 5 баллов, а 2 января снизится до 3 баллов.

Ранее Маск сделал странное заявление о марсианах.