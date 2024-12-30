Азербайджан ограничит пребывание россиян в стране

Правительство Азербайджана ввело изменения в сроки временного пребывания граждан России на территории Азербайджанской Республики с 1 января 2025 года. Об этом говорится в распоряжении правительства Азербайджана.

Согласно постановлению, «граждане Российской Федерации и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, прибывающие в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке, не могут находиться в стране более 90 дней в течение одного календарного года».

Накануне МИД Азербайджана заявило, что Баку введет зеркальные меры в ответ на установленные российской стороной новые правила и ужесточение требований к продолжительности пребывания в РФ.

С 1 января 2025 года иностранцы, прибывающие в Россию без визы, смогут находиться в стране суммарно не более 90 дней в течение календарного года.

Напомним, Алиев заявил, что Россия хотела «замять» вопрос о причинах аварии пассажирского самолета Azerbaijan Arilines в казахском Актау.