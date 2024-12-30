ВСУ уничтожили военно-морскую логистику РФ в Крыму

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что военно-морская логистика россиян обеспечения группировки в Крыму в настоящее время фактически уничтожена. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Количественный показатель важен, но качественный показатель является более весомым. Я имею в виду не непосредственно те корабли, которые РФ потеряла, а непосредственно те важные этапы, которые у нас теперь уже можно считать пройденными. И одним из этих этапов является то, что россияне покинули Крым — в смысле ЧФ РФ. Так же очередным сложным этапом является то, что фактически уничтожена военно-морская логистика россиян относительно обеспечение группировки в Крыму», — отметил Плетенчук.

Еще одним столь важным этапом спикер назвал то, что Азовское море фактически освобождено от присутствия российских боевых единиц.

«...в любом случае мы уверенно двигаемся, этот год был для нас довольно непростым, но еще более непростым он был для россиян в Азово-Черноморском регионе. И сейчас они прекрасно понимают, что даже восточное побережье Азовского моря, даже Краснодарский край уже не находятся в такой уверенной зоне безопасности для россиян, и мы это доказали. И они вынуждены это брать в расчет, и, конечно, это значительно усложняет их деятельность», — добавил он.

Все это, по словам спикера, дает ВМС возможность в будущем планировать свою работу уже учитывая эти достижения, которые они и делают.

Напомним, украинский дрон поразил корабль в Крыму.