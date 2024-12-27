В США у человека мутировал вирус птичьего гриппа

Центры США по контролю и профилактике заболеваний бьют тревогу. Сообщается, что у пациента мутировал вирус птичьего гриппа.
Это человек столкнулся с тяжелым ходом болезни.
Информируется о том, что у больного из штата Луизиана, заразившегося птичьим гриппом, во время его госпитализации были взяты два образца вируса в виде мазков.
Указывается, что вирусы из образцов были секвенированы и сопоставлены с иными последовательностями вируса, между ними оказались различия.
Медики говорят: «Анализ выявил низкочастотные мутации в гене гемагглютинина в образце, полученном от пациента, которые не были обнаружены в последовательностях вирусах из образцов домашней птицы, собранных в месте, где жил пациент. Это дает возможность предположить, что после заражения у пациента возникли изменения».
Отмечается, что риск для населения в связи со вспышкой эпидемии птичьего гриппа остается низким, а инцидент с мутацией подчеркивает важность наблюдения за распространением птичьего гриппа.
Ранее искусственный интеллект помог выявить почти две сотни страшных вирусов.