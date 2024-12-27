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Новости > Сырский рассказал, сколько будет длиться подготовка украинских военных перед участием в боевых действиях

Сырский рассказал, сколько будет длиться подготовка украинских военных перед участием в боевых действиях

Александр Панько
27.12.24 12:15
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Сырский рассказал, сколько будет длиться подготовка украинских военных перед участием в боевых действиях

Военное командование Украины работает над тем, чтобы подготовка к участию в боевых действиях в целом длилась два месяца. Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

«В соответствии с принятыми мной решениями уже имеем первые выпуски военнослужащих, которые проходили базовую общую военную подготовку (БОВП) 1,5 месяца — вместо прежнего 30-дневного обучения», — заявил Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, дальнейший курс новичка в воинской части предусмотрен 5-14 суток, но в нынешних условиях интенсивных боевых действий — соответствующее требование не всегда соблюдается. В связи с этим, во время итогового годового совещания, он отметил необходимость обеспечения полного, 14-дневного, периода адаптации новобранцев в бригадах.

«Командиры должны максимально подготовить солдата к вызовам современной войны, чтобы сохранить его в бою», — добавил он.

В частности, во время совещания Сырский определил задачи для улучшения качества подготовки и ее наращивания.

Все мобилизованные в Украине перед направлением в свои подразделения обязательно проходят курс базовой общевойсковой подготовки. Этот курс направлен на отработку основных навыков, необходимых для эффективного выполнения задач на поле боя, а также предоставление базовых знаний по военному делу.

Напомним, в Дії снова заработала услуга бронирования.

Тэги: военные, подготовка, Александр Сырский

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