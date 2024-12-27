В СНБО озвучили замысел России по Херсонщине

Российские агрессоры в Херсонской области пытаются высадиться и закрепиться на островах на Днепре. О наступлении на Херсон речь не идет, написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в Telegram.

По его словам, ВСУ эффективно уничтожают россиян во время их попыток десантироваться на островах, и агрессор несет ощутимые потери.

«При этом их пропагандисты пугают наступлением на город Херсон, хотя речь об этом не идет. Ключевой замысел врага, к которому наша армия готова — это вот эти попытки россиян группами на лодках десантироваться на определенные участки островов», — заверил Коваленко.

Он добавил, что опасность для Херсона представляют российские дроны, артиллерия, авиация, как это было и раньше.

Напомним, Россия хочет превратить Херсон в «город смерти».