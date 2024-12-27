Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 782 510 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 27 декабря.

Сообщается, что были ликвидированы уже 782 510 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 644 танка, 19 951 боевая бронированная машина, 21 379 артиллерийских систем, 1 256 РСЗО, 1 032 средства ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 20 999 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 003 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 32 262 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 668 единиц специальной техники.

Ранее воздушные силы ВСУ поразили завод по производству топлива для баллистики в России.