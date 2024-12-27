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Новости > В Дії снова заработала услуга бронирования

В Дії снова заработала услуга бронирования

Александр Панько
27.12.24 09:39
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В Дії снова заработала услуга бронирования

Услугу бронирования возобновили на портале Дія. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Вы уже можете бронировать сотрудников. Все технологично и быстро. Дія сама подтягивает работников, которых можно забронировать, и проверяет соответствие требованиям», — говорится в сообщении чиновника.

Чиновник объяснил, что работодатель должен подать заявление и подождать 72 часа. После этого ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя.

Напомним, в Дії перестали работать сразу 27 услуг.

Тэги: дія, бронирование

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