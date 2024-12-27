Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета, — Reuters

Пассажирский самолет разбился в Казахстане 25 декабря утром. Вероятно, он был сбит российской стороной. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников издания, российская противовоздушная оборона сбила самолет «Азербайджанских авиалиний». При этом ближайший российский аэропорт на траектории полета самолета «Махачкала» был закрыт во время происшествия.

«Никто не утверждает, что это было сделано намеренно. Однако, учитывая установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в сбивании азербайджанского самолета», — сказал источник.

Напомним, в Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау была ракета РФ.