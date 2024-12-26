В метро Киева на эскалаторе пострадал ребенок

Накануне в Киеве станция метро «Лыбидская» была закрыта на вход. Из-за инцидента на экскаваторе пострадал ребенок. Об этом сообщает Киевский метрополитен на своей Facebook-странице.

В сообщении напомнили, что из-за заступа за ограничительную линию на ступеньке эскалатора обувь ребенка попала за балюстраду эскалатора, что привело к зажиму ноги.

«Около 18:00 ребенок вместе с бабушкой передан врачам скорой. Предварительно, внешних повреждений и кровотечения нет, однако полную диагностику ребенку проведут в медицинском учреждении», — рассказали в пресс-службе метрополитена.

Специалисты метрополитена произвели замену и настройку некоторых элементов эскалатора.

«Эти работы крайне необходимы для их безопасной работы», — резюмировали в КГГА.

Напомним, в Киеве из-за прорыва водопровода закрыли одну из станций метро.