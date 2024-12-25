Байден может ввести масштабные санкции против энергетического сектора России, — WP

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых масштабных санкций против России. Они могут затронуть энергетический сектор страны-агрессора. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам источников издания, санкции будут направлены на «теневой флот», а также на российских экспортеров нефти, которые до сих пор не подвергались ограничениям. При этом обсуждается возможность отзыва лицензии, позволяющей банкам обрабатывать операции с российскими энергоносителями.

Как отметили неназванные собеседники WP, такой шаг даст команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния в переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении войны России с Украиной.

Старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман объяснил, что раньше администрация Байдена не вводила жесткие санкции против российских энергоносителей, поскольку она опасалась роста цен на газ и повышения инфляции.

«Но выборы закончились, и инфляция находится под контролем. Причины для такой осторожности в отношении санкций больше не актуальны», — добавил он.

Высокопоставленный представитель администрации президента США в комментарии WP назвал новые санкции необходимыми для обеспечения того, чтобы Украина находилась в «наилучшем возможном положении» для обороны и ведения переговоров о мире на справедливых условиях.

«Это действие станет еще одним шагом на пути к достижению этой цели», — отметил он.

Как напоминает издание, продажа энергоносителей остается одним из главных источников дохода для российского бюджета. По данным S&P Global, в прошлом году Кремль заработал на этом около 100 миллиардов долларов.

Напомним, США готовят новые санкции против экспорта российской нефти.