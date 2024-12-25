В Украине ужесточат меры безопасности на праздники

Национальная полиция Украины ужесточает меры безопасности во время празднования Рождества и Нового года. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента превентивной деятельности НПУ Анатолий Серединский, сообщает «Укринформ».

Но, несмотря на значительное количество полицейских, выполняющих задачи на фронте, у Нацполиции достаточно ресурсов для обеспечения правопорядка. Основное внимание будет уделено охране культовых сооружений во время рождественских богослужений.

Серединский подчеркнул, что гражданам следует беречь себя, соблюдать сигналы воздушной тревоги, ракетной опасности и комендантского часа.

На новогодние праздники будут усиленно патрулировать места массового скопления людей, в частности, локации с установленными новогодними елками и автодороги. В круглосуточном режиме будут работать взрывотехнические подразделения и другие службы, готовые оперативно реагировать на любые вызовы.

Представитель НПУ отметил, что в настоящее время не предусмотрены изменения в графике комендантского часа в новогоднюю ночь. Полиция будет контролировать соблюдение правил, в частности, будет проверять граждан, которые будут находиться на улицах во время комендантского часа.

Отдельно Серединский напомнил о запрещении использования пиротехнических средств в Украине. Полиция будет реагировать на нарушения, применяя административную или уголовную ответственность. В случае обнаружения запуска фейерверков граждане могут обращаться к правоохранителям, чтобы нарушители были задержаны.

Напомним, в Украине могут усилить ответственность за нарушение комендантского часа.