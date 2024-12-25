В Киеве зафиксировали ухудшение качества вoздуха

Временное ухудшение состояния воздуха наблюдается в Киеве во вторник, 24 декабря. Уровень загрязненности — средний, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия — низкая скорость ветра.

Однако отдельные датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как пыль. Таким образом, может приводить к интерпретации тумана как загрязнение и влиять на завышенные показатели.

Уровень загрязненности — средний, не представляющий угрозы самочувствию и здоровью людей.

«В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха рекомендуется закрывать окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включать его на максимум», — дали общие советы в КГГА.

Напомним, Киев возглавил антирейтинг по уровню загрязненности воздуха.