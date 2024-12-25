Минобороны просит отсрочить демобилизацию, — СМИ

Минобороны (МО) Украины просит Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке отсрочить подготовку законопроекта о демобилизации военнослужащих до 18 марта 2025 года. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в парламентском комитете и письмо министра обороны Рустема Умерова в оказавшийся в распоряжении издания комитет.

В тексте письма говорится, что в наработанном оборонном ведомстве проекте закона предусмотрено, в частности, установление новых норм об увольнении со службы и ротации военнослужащих, длительно выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

Этот документ направили на согласование в Генштаб ВСУ и Администрацию Госспецслужбы транспорта. В Генштабе проект закона не поддержали. Решение было аргументировано тем, что внесение законопроекта на рассмотрение парламента возможно только при условии накопления на военном учете в ТЦК и СП достаточного количества военно-обученного ресурса и привлечения граждан на службу в ВСУ в удовлетворительных объемах.

«По информации, предоставленной Генеральным штабом, в случае реализации проекта этого закона ориентировочная численность военнослужащих, имеющих право на увольнение, будет составлять 108 тысяч человек (из них 14 тысяч офицеров), что в случае их одновременного увольнения приведет к существенному снижению укомплектованности личным составом боевых подразделений», — говорится в письме Умерова.

В Минобороны проработали две альтернативы этому законопроекту. Среди прочего предлагается обеспечить украинским защитникам, которые во время военного положения непрерывно служили в течение 36 месяцев и в течение этого периода принимали участие в боевых действиях, находясь в районах их выполнения не менее 18 месяцев, направление на реабилитацию до двух месяцев.

После ее проведения предусматривается предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 30 дней с сохранением ежемесячного денежного довольствия.

Альтернативными вариантами предлагается предоставление дополнительного одноразового отпуска сроком 90 дней с сохранением ежемесячного денежного довольствия. Командиров предлагают обязать проводить ротации воинов, принимавших непосредственное участие в боевых действиях в течение 90 дней.

«Учитывая изложенное, просим отсрочить сроки выполнения задания, определенного подпунктом 1.40 Плана 3633-ІХ (речь идет о наработке законопроекта об условиях демобилизации), до 18 марта 2025 года», — отмечается в письме.

Напомним, в Госдепе сделали заявление о мобилизации в Украине с 18 лет.