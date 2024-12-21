СБУ провела обыски у бывшего и. о. заместителя гендиректора КП «Киевпасстранс» Павла Кирилюк

Сотрудники столичного СБУ провели обыски у бывшего и.о. заместителя гендиректора КП «Киевпасстранс» Павла Кирилюка и его сообщников. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Уволили его еще в начале 2024 года, но схемы похоже, никто не прикрыл — Кирилюк и дальше «руководит» предприятием через своих людей.

За время его работы якобы «распилили» около 2,5 миллиарда гривен. Деньги якобы шли через «свои» компании, годами получавшие миллионы из городского бюджета. К примеру, договор на реконструкцию трамвайной линии на почти 9 миллионов гривен. Работы уже были выполнены другой компанией, но деньги вроде бы все равно «освоили».

И да, это все, в то время как вся Украина собирает на дроны, тепловизоры и РЭБ. Что из этого имеет Кирилюк и его приспешники? Ну, как минимум, уже есть подозрения от СБУ. Ну и конечно, как пишут СМИ, все кто над Кириллюком ни сном ни духом не в курсе как так случилось: «ой, а кто это сделал»?