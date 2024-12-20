Зеленский объяснил, что именно будут защищать 19 систем ПВО, которые Украина просит у партнеров

Украине сейчас нужны дополнительные системы противовоздушной обороны. Они необходимы для защиты энергетических подстанций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что Российская Федерация наносит удары по распределительным станциям атомной генерации. Сейчас их в Украине — более 20, и для их защиты необходимы дополнительные системы ПВО.

«Относительно 19 систем ПВО. Мы здесь говорим не о Patriot. Это для подстанций. Россия бьет по распределительным станциям атомной генерации. Этих станций более 20, но нам надо 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть, потому что можем остаться без 4-5 гигаватт», — сказал президент.

По его словам, вопрос ПВО является срочным и уже есть определенные продвижения по этому поводу.

«Есть уже подтвержденные несколько систем, будем их получать. Есть там и немецкая помощь, и канадская помощь. Плюс к 19 системам надо еще системы Patriot для защиты наших городов. Работаем над этим тоже», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, лидеры ЕС призвали срочно активизировать поставки систем ПВО и ракет в Украину.