Уже через четверть века Англия может основательно уйти под воду

Агентство по охране окружающей среды Великобритании опубликовало шокирующий отчет. В нем сказано о том, что уже к 2050-му году немало недвижимости в Англии может уйти под воду из-за угрозы наводнений.

Эксперты говорят: «Приблизительно 6,3 миллиона объектов недвижимости (домов и предприятий) в Англии находятся в районах, подверженных риску затопления из одного или нескольких источников: реки, моря, поверхностные воды».

Ожидается, что к этому времени число объектов недвижимости, подверженных рискам затопления, может достичь восьми миллионов, что связано с изменениями климата.

Прогнозируется при этом, что экономические последствия для Великобритании значительно возрастут.

Добавляется, что ущерб от наводнений в Англии и Уэльсе, произошедших в 2016-2019-х годах составил от 504 до 924 миллионов фунтов стерлингов.

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