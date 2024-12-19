В ЕС подтвердили поддержку Украины

ЕС будет и дальше поддерживать Украину. Об этом сказал глава Европейского совета Антониу Кошта на встрече с президентом нашей страны Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Было заявлено: «Мы должны быть предельно конкретными: вы можете рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку, что бы это ни стоило, и на необходимое время, как сейчас в войне, так и в будущем, в мире».

При этом чиновник добавил, что однажды Украина станет членом ЕС.

Он резюмировал: «Мы будем вместе с вами сражаться за справедливый мир».

Ранее США вновь отказались воевать с Россией.