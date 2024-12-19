Рютте подтвердил, что НАТО начало координировать военную помощь Украине

Североатлантический альянс уже занимается координацией военной помощи Украине от стран-партнеров. Новое командование НАТО в Висбадене приступило к работе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

«Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины уже работает», — заявил Рютте.

Reuters уточняет, что с 2022 года координацией поставок западного оружия в Украину занимался центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине (EUCOM), который возглавляли США. Также координация поставок обсуждалась в формате «Рамштайн».

Теперь, как пишет издание, формат «Рамштайн» останется «политическим форумом», а Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины (NSATU) возьмет на себя реализацию принятых решений в ходе встреч «Рамштайна».

Напомним, Рютте сказал, сколько систем ПВО нужно Украине.