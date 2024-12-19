Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Рютте подтвердил, что НАТО начало координировать военную помощь Украине

Рютте подтвердил, что НАТО начало координировать военную помощь Украине

Александр Панько
19.12.24 11:37
138
Рютте подтвердил, что НАТО начало координировать военную помощь Украине

Североатлантический альянс уже занимается координацией военной помощи Украине от стран-партнеров. Новое командование НАТО в Висбадене приступило к работе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Reuters.

«Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины уже работает», — заявил Рютте.

Reuters уточняет, что с 2022 года координацией поставок западного оружия в Украину занимался центр управления для координации поставок и оптимизации доставки военной помощи Украине (EUCOM), который возглавляли США. Также координация поставок обсуждалась в формате «Рамштайн».

Теперь, как пишет издание, формат «Рамштайн» останется «политическим форумом», а Командование НАТО в Висбадене по оказанию помощи в обеспечении безопасности и тренировке для Украины (NSATU) возьмет на себя реализацию принятых решений в ходе встреч «Рамштайна».

Напомним, Рютте сказал, сколько систем ПВО нужно Украине.

Тэги: Украина, НАТО, Марк Рютте

Комментарии

Статьи

11.12.24 17:59

ТОП украинских мошенников 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Экс-мэр и мародер Коломейцев или «спонсор» террориста путина, депутат Андриец: Кто больший враг для Ладыжина?
16.12.24 12:41

Экс-мэр и мародер Коломейцев или «спонсор» террориста путина, депутат Андриец: Кто больший враг для Ладыжина?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.12.24 12:44

В приложении «Резерв+» произошел масштабный сбой

19.12.24 12:25

Лубинец сказал, сколько военнопленных казнили оккупанты

19.12.24 12:06

В ЕС подтвердили поддержку Украины

19.12.24 11:53

Одиозный французский политик сделала скандальное заявление по поводу войны в Украине

19.12.24 11:41

Буллинг в украинских школах: стало известно, что происходит

19.12.24 11:20

Россия усиливает армию и массово отправляет срочников на войну, — ISW

19.12.24 10:41

Рютте сказал, сколько систем ПВО нужно Украине

19.12.24 10:31

Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа

19.12.24 10:16

ООН впервые назвала агрессию России против Украины захватнической войной

19.12.24 12:44

В приложении «Резерв+» произошел масштабный сбой

19.12.24 10:31

Украина и Россия готовы говорить о мире, — представитель Трампа

19.12.24 10:16

ООН впервые назвала агрессию России против Украины захватнической войной

19.12.24 09:46

Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО Украины и гарантии безопасности

19.12.24 09:43

Стало известно, будут ли выключать свет 19 декабря

18.12.24 14:39

Зеленский рассказал, сколько еще Украине нужно систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ

18.12.24 10:16

Германия готова отправить миротворцев в Украину. Но есть условие

18.12.24 09:14

«Укрэнерго» отменило отключения света на 18 декабря. Но не для всех

17.12.24 15:15

За ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ, — источники

17.12.24 14:24

Зеленский сам решит, идти ли на переговоры с РФ, — Белый дом

13.12.24 16:49

В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

13.12.24 09:25

Австралийцы рассказали, какие продукты ускоряют старение организма

13.12.24 10:31

Португальцы рассказали, как кофе продлевает жизнь

13.12.24 08:17

Искусственный интеллект научили понимать растения

13.12.24 12:54

НБУ повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

12.12.24 13:46

Экономический рост в Украине притормозил почти до нуля

16.12.24 13:33

Разгадан секрет рыжих кошек

13.12.24 13:23

«Такие вопросы задает только русня»: известный блоггер Лаченков ответил, почему не идет служить

13.12.24 16:16

Зеленский об очередной ракетной атаке РФ: Это «мирный» план Путина

12.12.24 14:50

Преимущества от НАТО могут распространяться не на всю территорию Украины, — Зеленский

Фото и Видео
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Появилось видео, как в Бразилии рухнула необычная рождественская ель
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня
В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня
В Керченском проливе затонули сразу два российских танкера
В Керченском проливе затонули сразу два российских танкера
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора
28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.