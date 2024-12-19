Буллинг в украинских школах: стало известно, что происходит

Министерство образования и науки рассказало о случаях буллинга в школах. В этом году было зафиксировано уже 219 таких эпизодов.

Чиновники говорит: «Буллинг – это не просто ссора или конфликт, а повторяющиеся действия, которые причиняют боль, унижают достоинство другого человека и оставляют негативный след на всю жизнь».

Там добавили, что в прошлом октябре был запущен новый инструмент на сайте Автоматизированного информационного комплекса образовательного менеджмента, позволяющий быстро сообщить о случаях буллинга.

Кроме этого, образовательный омбудсмен сказал, что руководители учебных учреждений обязаны письменно уведомлять полицию и службу по делам детей о буллинге, насилии и жестоком обращении.

Резюмируется, что признанные виновными в буллинге педагоги должны отстранятся от работы на срок от одного до трех лет.

Ранее Минобразования утвердило программу военной подготовки для школьников.