Рютте сказал, сколько систем ПВО нужно Украине

Украине необходимо еще 19 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Рютте отметил, что в Брюсселе сначала проведет двустороннюю встречу с Зеленским, после чего к ней присоединятся другие европейские лидеры.

«Мы знаем о вашей просьбе... Я думаю 19 систем (ПВО) будут доставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Так что это все будет в повестке дня... Очень высоко в повестке дня будет гарантирование того, чтобы президент, его команда, Украина находились в самом лучшем положении в день, когда они решат начать мирные переговоры», — сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что западные государства должны сделать все возможное для обеспечения Украины необходимыми системами вооружений, в частности противовоздушной обороной.

Зеленский заявил, что в течение двух следующих дней будет работать в Брюсселе для формирования «общей позиции Европы о том, как обезопасить Украину, усилить нас, наше государство, наших граждан, усилить нашу армию».

Напомним, Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО Украины и гарантии безопасности.