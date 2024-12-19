Одиозный французский политик сделала скандальное заявление по поводу войны в Украине

Французский оппозиционер и лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сделала скандальное заявление по поводу войны в Украине. Одиозный политик уверяет, что наша страна не сможет победить Россию.

Она отметила: «Я говорила с самого начала: Украина не может одержать победу в этом конфликте».

Француженка добавила: «Мы подталкиваем ее к продолжению войны, которая превратилась в настоящую резню среди военных и гражданского населения. Единственным способом победы для Украины было бы вмешательство НАТО, и это была бы Третья мировая война».

Ранее Ле Пен назвала ЕС токсичным и призвала его реформировать.