Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 768 220 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 19 декабря.

Сообщается, что были ликвидированы уже 768 220 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 576 танков, 19 799 боевых бронированных машин, 21 178 артиллерийских систем, 1 256 РСЗО, 1 026 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 20 521 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 943 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 31 678 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 656 единиц специальной техники.

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