Дуда заговорил о польских военных в Украине

Президент Польши Анджей Дуда сделал громкое заявление. Он оценил перспективы отправки военных своей страны в Украине.

Политик отметил: «Это тема для разговора».

Глава государства добавил: «С нашей точки зрения, главное это безопасность Польши. Это абсолютно фундаментальный вопрос. И если бы дошло до какого-либо вопроса прекращения огня, дискуссии на тему миротворческих сил, первостепенное значение будет иметь защита нашей территории как территории восточного фланга Альянса, страховка нас и наших союзников от потенциальной российской агрессии».

Впрочем, подчеркивается, что пока такие вопросы не обсуждались: «Пока такого обсуждения нет. Никто такого конкретного предложения не сделал, не представил, какой вообще должна быть формула, что это должно быть. Так что пока никаких дискуссий нет».

Ранее мы писали, что Германия готова отправить миротворцев в Украину.