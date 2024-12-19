Блинкен оценил шансы Украины стать членом НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен оценил перспективы Украины стать членом НАТО. Произошло это на американском Совете по международным отношениям.

Чиновник сказал: «Украина будет и должна быть в НАТО».

По его словам, для продолжения пути нашей страны в Альянс требуются практические шаги.

К ним он причислил реформы военных институтов и дальнейшее укрепление демократии, так как они требуются для вступления в НАТО.

Дипломат резюмировал: «Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах».

Ранее мы писали, что координацию военной помощи Киеву возьмет на себя НАТО.