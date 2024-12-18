Коллегия выборщиков подтвердила победу Трампа на выборах президента США

В США продолжается процедура подтверждения выборов президента страны. Свое решение высказала коллегия выборщиков.

Заседание прошло в прошлый вторник, 17 декабря.

Было подтверждено, что республиканец Дональд Трамп побеждает на выборах главы государства с 312 голосами выборщиков.

Добавляется, что последними результаты выборов в штате утверждали на Гавайях, четыре голоса от которого получила демократка Камала Харрис, которая в сумме набрала 226 голосов.

Что дальше?

Теперь результаты голосования направятся в конгресс, который 6 января следующего года посчитает их и утвердит.

Примечательно, что итог подведет Камала Харрис как глава сената.

Инаугурация пройдет 20 января.

Ранее журнал Time объявил Трампа Человеком года.