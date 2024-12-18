В НБУ рассказали о роли курса доллара в нашей стране

Какой является роль обменного курса гривны к доллару в Украине? Об этом поведал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, которого цитирует издание The Page.

Финансист сказал: «Мы уже видим, что несмотря на колебания курса после отказа от его фиксации и периоды увеличения этих колебаний, инфляционные ожидания оставались достаточно устойчивыми. То есть инфляция все больше приобретает роль номинального якоря».

Добавляется также, что роль инфляции будет расти.

Говорится: «В следующем году, когда НБУ удастся сломать тенденцию и инфляция начнет снижаться, это усилит ее роль как номинального якоря. Ведь будет очевидно, что ее ускорение является просто временным эпизодом на пути инфляции к цели 5%».

Он отметил, что переход роли номинального якоря от обменного курса к инфляции - достаточно длительный процесс, так как это связано со сменой фокуса ожиданий, но он обеспечивается последовательностью монетарной политики и надлежащей коммуникацией.

Ранее НБУ повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции.