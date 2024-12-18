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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 766 690 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 766 690 солдат

Агата Кловская
18.12.24 09:42
142
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 766 690 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 18 декабря.

Сообщается, что были ликвидированы уже 766 690 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 571 танк, 19 772 боевые бронированные машины, 21 164 артиллерийские системы, 1 256 РСЗО, 1 025 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 20 470 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 943 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 31 610 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 652 единицы специальной техники.

Ранее Зеленский прокомментировал переговоры с Трампом.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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