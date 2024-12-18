Оккупанты готовят отключение мобильного интернета в Крыму

Во временно оккупированном Крыму возможны отключения мобильного интернета. Об этом сообщили в оккупационном Мининформе полуострова.

Отмечается, что это касается всех операторов в Крыму, включая работающих в материковой части РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Утверждается, что решение принято «для обеспечения безопасности жителей Крыма». Отключения мобильного интернета могут происходить в любое время суток.

При этом оккупанты заявляют, что мобильная связь будет работать штатно, а кабельные интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.

Напомним, стало известно, какая страна поможет Украине запустить 5G.