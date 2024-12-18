Координацию военной помощи Киеву возьмет на себя НАТО

Североатлантический Альянс принял на себя координацию западной военной помощи Украине от Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о начале работы Центра помощи НАТО для Украины в сфере безопасности и обучения (NSATU). Лидеры Североатлантического союза договорились о создании Центра на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года.

Отмечается, что Центр на американской военной базе в немецком городе Висбаден «полностью функционирует».

Планируется, что общая численность NSATU составит около 700 военнослужащих, в них входят и военнослужащие, размещенные в военной штаб-квартире НАТО SHAPE в Бельгии и в логистических центрах в Польше и Румынии.

Призванный, в частности, координировать обучение и поставку оружия Украине — NSATU, оказывает НАТО большую роль в помощи Киеву против российского вторжения.

Напомним, Трамп допустил уменьшение помощи Украине.