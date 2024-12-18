Представитель Трампа Кит Келлог собрался в Украину

Новый спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в начале января посетит Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Келлог в Киеве должен встретиться с высокопоставленными украинскими чиновниками. Кроме того, его команда сейчас работает над организацией встреч с другими европейскими лидерами в Риме и Париже. В то же время, спецпредставитель Трампа не планирует лететь в Москву.

По словам собеседников агентства, встречи будут нацелены на «установление фактов», а не на активные переговоры.

Планируемая поездка иллюстрирует срочность, которой Трам дал прекращению войны в Украине, пишет Reuters.

Напомним, Трамп выбрал спецпосланника по вопросам войны в Украине.