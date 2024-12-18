Ученые рассказали о жизни в космосе кое-что парадоксальное

Эксперты из Гарвардского университета в США и Эдинбургского университета в Шотландии поведали о жизни в космосе кое-что парадоксальное. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что она может существовать не только на планетах.
Отмечается, что экосистемы способны самостоятельно создавать условия, необходимые для своего выживания, даже в вакууме космоса.
Сообщается, что планеты обеспечивают для жизни комфортную среду с жидкой водой, защитой от радиации и подходящими температурами, но, в то же время, ученые считают, что биологически генерируемые структуры (к примеру, защитные биооболочки) могут выполнять те же функции и заменять роль планет.
Специалисты рассказали, что некоторые организмы, такие как морские водоросли и бактерии, имеют возможность создавать барьеры, которые поддерживают давление и температуру, необходимые для существования жидкой воды. Кроме этого, они используют органические материалы для защиты от внешней среды.
Добавляется, что такие процессы могут происходить и в условиях космического вакуума.
Исследователи рассчитали, что защитные биоструктуры могут существовать на расстоянии от одной до пяти астрономических единиц от Солнца (одна астрономическая единица равна расстоянию от Земли до светила) и способны поддерживать внутренние условия, пригодные для фотосинтеза и выживания.
Говорится, что они могут защищать от избыточного ультрафиолетового излучения и регулировать внутренние химические процессы.
Резюмируется, что жизнь, способная создавать такие структуры, может существовать за пределами традиционных обитаемых зон вокруг звезд, что означает, что эволюция в условиях космоса может идти по совершенно иным путям, чем на нашей планете.
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