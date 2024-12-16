Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ярослава Максименко: мужчина чиновницы Минэкономики руководит агробизнесом на оккупированной территории, - СМИ

Ярослава Максименко: мужчина чиновницы Минэкономики руководит агробизнесом на оккупированной территории, - СМИ

Автор: «Фраза»
16.12.24 17:18
238
Ярослава Максименко: мужчина чиновницы Минэкономики руководит агробизнесом на оккупированной территории, - СМИ

Бывшая соратница и советница экскеровщика ФГИУ Дмитрия Сенниченко Ярослава Максименко сегодня руководит Департаментом санкционной политики Министерства экономики Украины. В это же время она имеет бизнес связи с лицами, которых Украина преследует за государственную измену. А ее муж Виталий Максименко руководит агробизнесом на оккупированной территории, говорится на портале "ОпенДата", пишет Багнет.

Да, муж Ярославы Максименко, Максименко Виталий Александрович с 2006 года и по настоящее время руководит ЧП «СТАНИСЛАВАГРО». Последнее работает сейчас на временно оккупированной россиянами территории Херсонской области.

Сама же Максименко, несмотря на то, что является чиновницей, тоже продолжает заниматься предпринимательской деятельностью. Она так и не вышла из учредителей ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ „АС“».

Этой компанией Максименко сейчас владеет совместно с Новицкой Светланой Владимировной. Новицкая является адвокатом, которая включена в публичный всеукраинский Реестр предателей.

Кроме того, СБУ объявила Новицкой сообщение о подозрении в государственной измене.

Тэги: Ярослава Максименко, Ярослав Максименко

Комментарии

Статьи

11.12.24 17:59

ТОП украинских мошенников 2024 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Экс-мэр и мародер Коломейцев или «спонсор» террориста путина, депутат Андриец: Кто больший враг для Ладыжина?
16.12.24 12:41

Экс-мэр и мародер Коломейцев или «спонсор» террориста путина, депутат Андриец: Кто больший враг для Ладыжина?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.12.24 16:45

Британцы рассказали, когда собаки начинают стареть

16.12.24 16:16

Элтон Джон озвучил фразу, которую должны нанести на его надгробие

16.12.24 15:51

В Ровенской области молодой человек из автомата стрелял в толпу

16.12.24 15:05

Шведы поведали о небывалой пользе чтения

16.12.24 14:36

ЕС принял 15 пакет санкций против России

16.12.24 13:54

Стало известно о недельных потерях врага

16.12.24 13:33

Разгадан секрет рыжих кошек

16.12.24 13:25

Асад перевез из Сирии в Россию две тонны валюты, — СМИ

16.12.24 12:48

Украина резко увеличила импорт электричества

16.12.24 12:48

Украина резко увеличила импорт электричества

16.12.24 11:34

Стали известны детали визита Зеленского в Брюссель

16.12.24 09:37

В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня

16.12.24 08:57

«Укрэнерго» предупредило об изменении графиков отключений

13.12.24 16:49

В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

13.12.24 16:16

Зеленский об очередной ракетной атаке РФ: Это «мирный» план Путина

13.12.24 12:54

НБУ повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

13.12.24 11:19

Журнал Time объявил Трампа Человеком года

13.12.24 10:51

Франция открыта к членству Украины в НАТО

13.12.24 09:57

Потери РФ в войне превысили 760 тысяч солдат

10.12.24 09:45

Вирус гриппа циркулирует уже в трех областях, — Минздрав

11.12.24 08:20

Американцы рассказали о нашем мозге кое-что очень странное

11.12.24 11:09

Лукашенко утверждает, что в Беларусь завезли несколько десятков ядерных боеголовок

11.12.24 10:05

Названы продукты, которые буквально убивают печень

12.12.24 08:27

Ученые рассказали об очень странных рыбах

11.12.24 09:39

Украинские банки договорились потуже «затянуть гайки» населению

10.12.24 08:06

В Северном Ледовитом океане может ненадолго растаять весь лед

13.12.24 16:49

В Украине графики отключений света будут составлять по-новому

10.12.24 09:47

Астрономы обнаружили в космосе странный радиокруг

12.12.24 09:10

Назван неожиданный фактор, который увеличивает продолжительность жизни

Фото и Видео
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
Зеленский озвучил масштабы ударов РФ за неделю
В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня
В ДТЭК опубликовали графики отключений света в Киеве на сегодня
В Керченском проливе затонули сразу два российских танкера
В Керченском проливе затонули сразу два российских танкера
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора
28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Настоящим гарантом нашей безопасности являются Вооруженные силы Украины, — Зеленский
Байден уснул на встрече с африканцами
Байден уснул на встрече с африканцами
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
Белоснежка (2025): трейлер и дата выхода нового фильма
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.