Ярослава Максименко: мужчина чиновницы Минэкономики руководит агробизнесом на оккупированной территории, - СМИ

Бывшая соратница и советница экскеровщика ФГИУ Дмитрия Сенниченко Ярослава Максименко сегодня руководит Департаментом санкционной политики Министерства экономики Украины. В это же время она имеет бизнес связи с лицами, которых Украина преследует за государственную измену. А ее муж Виталий Максименко руководит агробизнесом на оккупированной территории, говорится на портале "ОпенДата", пишет Багнет.

Да, муж Ярославы Максименко, Максименко Виталий Александрович с 2006 года и по настоящее время руководит ЧП «СТАНИСЛАВАГРО». Последнее работает сейчас на временно оккупированной россиянами территории Херсонской области.

Сама же Максименко, несмотря на то, что является чиновницей, тоже продолжает заниматься предпринимательской деятельностью. Она так и не вышла из учредителей ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ „АС“».

Этой компанией Максименко сейчас владеет совместно с Новицкой Светланой Владимировной. Новицкая является адвокатом, которая включена в публичный всеукраинский Реестр предателей.

Кроме того, СБУ объявила Новицкой сообщение о подозрении в государственной измене.