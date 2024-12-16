В Ровенской области молодой человек из автомата стрелял в толпу

В Ровенской области молодой человек открыл огонь из автомата во время конфликта между двумя компаниями. Четверо человек получили ранения, сообщило региональное управление Нацполиции.

Указано, что стрельба произошла около часу ночи в селе Большие Поселки. Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако его через несколько часов разыскали и задержали.

«В результате противоправных действий огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет», — говорится в сообщении.

По факту покушения на умышленное убийство нескольких человек следователи открыли уголовное производство.

Напомним, под Киевом мужчина устроил стрельбу из автомата в магазине.