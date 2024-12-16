ЕС принял 15 пакет санкций против России

Совет министров Евросоюза по иностранным делам принял 15 пакет санкций против России. Об этом сообщил Совет ЕС в понедельник, 16 декабря.

Указано, что новые ограничения нацелены на теневой флот российского диктатора Владимира Путина и призваны ослабить военно-промышленный комплекс РФ.

«Мы будем рядом с украинским народом на всех фронтах: гуманитарном, экономическом, политическом, дипломатическом и военном. Нельзя сомневаться, что Украина победит», — заявила высокая представительница Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

В санкционный список попали 54 человека и 30 организаций из России, Китая и КНДР. В частности, ограничения введены против военных РФ, причастных к удару по больнице «Охматдет» в Киеве, руководству энергетических компаний, лицам, ответственным за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двум чиновникам КНДР.

Впервые наложены полноценные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет предоставлять экономические ресурсы) на разных субъектов из Китая, поставляющих компоненты для беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки армии России.

В перечень попавших под санкции организаций вошли:

— химический завод;

— российские оборонные и судоходные компании, ответственные за транспортировку сырой и нефтепродуктов морем;

— гражданская российская авиакомпания, являющаяся важным поставщиком материально-технической поддержки российских военных.

Также расширен список судов, на которые распространяется запрет на доступ к портам и запрет на предоставление услуг, связанных с морским транспортом. Санкции направлены против танкеров из стран, не являющихся членами ЕС и являющихся частью «теневого флота» России. Следовательно, 52 судна, происходящие из третьих стран, стали сегодня объектами санкций по этим основаниям. Таким образом, общее количество попавших под действие санкций кораблей достигло 79.

В санкционный список попали 32 новых субъекта, поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ее войне против Украины. К ним будут применены более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Некоторые из этих предприятий расположены в третьих странах — Китай, Индия, Иран, Сербия, Объединенные Арабские Эмираты — и участвовали в обходе санкций или закупке дронов и ракет для России.

Ожидается, что в понедельник впоследствии санкционный пакет опубликуют в Официальном журнале ЕС.

Напомним, США готовят новые санкции против экспорта российской нефти.